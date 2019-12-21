В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, на территории села Нохудлу Сальянского района автомобиль марки "Mitsubishi" сошел с трассы и перевернулся. В результате аварии 5 членов одной семьи - Мамедова Тарана Салех гызы, Мамедова Земфира Сейфулла гызы (1969 г.р.), Мамедов Гасан Абдул оглу (1971 г.р.), Гаджиев Алескер Агиль оглу, Мамедова Шукрия получили различные травмы.

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу, из них З.Мамедова и Т.Мамедова скончались в больнице.

По факту в Сальянском районном отделении полиции проводится расследование.