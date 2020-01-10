МВД опровергло информацию о задержании убийцы малолетней Нармин

Информация о задержании убийцы 10-летней Нармин Гулиевой не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом в заявлении teleqraf.com сообщил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

Напомним, что сегодня в СМИ распространилась новость о задержании убийцы Нармин Гулиевой. Отмечалось, что он ее близкий родственник.

Напомним, что 6 января 2020 года около 19:30 часов вечера житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов примерно в километре от своего дома обнаружил обгорелое тело Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года, о чем сразу сообщил полиции.

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При участии отца и дяди девочки был проведен осмотр территории и тела, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, направлены запросы и оперативные поручения в соответствующие структуры.

Продолжаются интенсивные следственные действия и оперативно-розыскные меры для скорейшего раскрытия преступления и выявления причастного лица или лиц.