Стали известны имена троих человек с подозрением на коронавирус, помещенных в Клинический медицинский центр № 1 в Баку.

Это Абдул Этибар оглу Атиба (1997 года рождения), гражданин России Эльман Хабиб оглу Мамиев (1969 года рождения) и гражданин Китая Чжэнхай Лю Юшу (1996 года рождения), передает Day.Az.

Отметим, что у обратившихся не обнаружено коронавируса.