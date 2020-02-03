https://news.day.az/society/1199371.html Известны личности обратившихся в связи с коронавирусом в Баку
Известны личности обратившихся в связи с коронавирусом в Баку
Стали известны имена троих человек с подозрением на коронавирус, помещенных в Клинический медицинский центр № 1 в Баку.
Это Абдул Этибар оглу Атиба (1997 года рождения), гражданин России Эльман Хабиб оглу Мамиев (1969 года рождения) и гражданин Китая Чжэнхай Лю Юшу (1996 года рождения), передает Day.Az.
Отметим, что у обратившихся не обнаружено коронавируса.
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