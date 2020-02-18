Бакалавры, которые примут участие в приемном экзамене в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), приемный экзамен в магистратуру пройдет 23 февраля.

Для того, чтобы распечатать пропускной лист, нужно перейти на линк https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=8.

Отметим, бакалавры должны обязательно взять с собой на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии какого-либо из этих документов или в случае несоответствия в них бакалавр не будет допущен на экзамен.