https://news.day.az/society/1217533.html В Баку изменена схема движения трех автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения трех автобусных маршрутов
В связи с ремонтно-строительными работами, движение по новой дороге от мечети Бибиэйбат до города временно ограничивается.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, из-за ограничения движения транспортных средств с 30 марта по новой дороге от мечети Биби-эйбат в направлении города и обратно внесены изменения в схемах движения регулярных маршрутов № 120, 125 и 205, функционирующих на этой территории.
Таким образом, движение транспорта будет организовано по старой дороге от мечети Биби-эйбат до круга "20-й участок".
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