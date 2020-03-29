В Баку изменена схема движения трех автобусных маршрутов

В связи с ремонтно-строительными работами, движение по новой дороге от мечети Бибиэйбат до города временно ограничивается.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, из-за ограничения движения транспортных средств с 30 марта по новой дороге от мечети Биби-эйбат в направлении города и обратно внесены изменения в схемах движения регулярных маршрутов № 120, 125 и 205, функционирующих на этой территории.

Таким образом, движение транспорта будет организовано по старой дороге от мечети Биби-эйбат до круга "20-й участок".