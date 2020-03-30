Натиг Расулзаде: Сейчас как никогда важно прислушиваться советам врачей!

Коронавирус... Об этой беде уже много говорилось, много писалось в прессе, в социальных сетях... Я не оговорился - это беда, беда человечества, наша общая беда. И надо сплотиться, стать единым целым, законопослушным обществом. В первую очередь, конечно, надо прислушиваться к советам врачей.

Конечно, каждый популярный человек может и должен обращаться к людям, у него свой круг почитателей, и добрых и нужных советов никогда не бывает много. Эти советы не могут быть бесполезны, если они добрые.

Я порой думаю, может Бог отвернулся от нас? Но как он может отвернуться от того, что создал сам? Может это и есть бич божий, чтобы люди изменились к лучшему?..

Я, если дело касается советов, скажу свое чисто писательское мнение. Пожилым людям запрещено выходить из дома. Это правильно, и не хочу повторяться, почему это правильно. Но в каждом негативном моменте, вы, пожилые, старайтесь найти позитив. Жизнь в 21 веке стала стремительной и, можно сказать, с каждым годом становится все быстрее, не успеваешь оглянуться... Много суеты в нашей жизни. Теперь самое время для размышлений, самое время оглянуться назад, на пройденный путь, что мы не могли сделать из-за каждодневной спешки и суеты. Оглянитесь на прожитые годы, оцените их, полюбите процесс неторопливых размышлений, и вы поймете, вы почувствуете, как это необходимо. Потратьте свое свободное время на это, задайтесь вопросом: кто мы, для чего мы здесь, в этой жизни, что сделано, что предстоит сделать, все ли делалось правильно, все ли делалось с любовью?

Можно всю жизнь отвечать на эти вопросы. Но пока надо научиться их задавать.

Я всем вам желаю крепкого здоровья, пожилым и молодым, детям и взрослым, мужчинам и женщинам, чтобы все мы пережили это испытание, эти тяжелые дни.

В гениальном романе Габриэля Маркеса, есть место, где в городе жители вывесили плакат, и он гласил: "Бог есть".

Не забывайте это.

Натиг Расулзаде,

Народный писатель Азербайджана