Рамиль Гасан: Ситуация с коронавирусом может усугубиться, если граждане не станут соблюдать правила

Сегодня человечество столкнулось с угрозой коронавирусной пандемии. Ситуация с коронавирусом развивается по худшему сценарию, который может усугубиться, если люди продолжат вести себя безответственно и не будут соблюдать правила, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамиль Гасан, передает Day.Az.

По словам Гасана, пока что коронавирус продолжает распространяться по всему миру быстрыми темпами:

"Даже самые развитые страны мира не могут полноценно защитить своих граждан и ситуация становится все сложнее. Она осложняется еще и тем, что страны с развитой медициной вынуждены делать выбор между зараженными вирусом пациентами, так как в больницах не осталось свободных мест, и пожилые пациенты с высокой долей вероятности летального исхода отодвигаются на второй план. Это крайне плачевная ситуация, и причина в том, что люди начинают относиться к этому вирусу серьезно, когда уже становится поздно".

Депутат подчеркнул, что азербайджанское государство мобилизовало все возможности для предотвращения подобных ситуаций в стране и на общество также ложится большая ответственность за эффективность этих мер.

"Азербайджанское государство уделяет особое внимание охране здоровья населения. Сегодня все соответствующие структуры государства мобилизованы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вся работа направлена именно на защиту здоровья людей, на профилактику этого опасного заболевания. Следует учитывать, что принятые меры могут дать положительный результат лишь при строгом соблюдении правил нашими людьми. Наши граждане должны прежде всего думать о здоровье - своем и своих близких", - сказал депутат.

Он отметил, что в рамках мероприятий, осуществляемых государством по профилактике широкого распространения коронавирусной инфекции на территории страны, требуется, чтобы люди оставались в домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания, и выходили только при необходимости - для оказания неотложной медицинской помощи, возникновении опасной ситуации непосредственно для жизни и здоровья, с целью посещения разрешенных к деятельности объектов розничной торговли и обслуживания населения, выполнения служебных обязанностей в организациях, функционирующих в период особого режима, или для выноса бытовых отходов.

"Наши люди должны учитывать серьезность вопроса, соблюдать установленные правила, беречь здоровье, жизнь своих близких", - сказал Гасан.

Следует отметить, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в своих частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, приостанавливается с 31 марта по 20 апреля 2020 года с 00:00.