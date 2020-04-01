https://news.day.az/society/1218607.html Бактрансагентство пояснило, как будут регулироваться интервалы между автобусами в период карантина
Бактрансагентство пояснило, как будут регулироваться интервалы между автобусами в период карантина
Пассажироперевозки, которые несколько дней осуществляет, и будет осуществлять отныне в карантинном режиме Бакинское транспортное агентство (БТА), не являются стандартными.
Об этом сказал глава пресс-службы Агентства Маис Агаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он еще раз призвал граждан не выходить из дома без надобности, и соблюдать особый карантинный режим: "Интервалы между автобусами регулярных и экспресс-маршрутов будут регулироваться в соответствии с пассажиропотоком".
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