Бактрансагентство пояснило, как будут регулироваться интервалы между автобусами в период карантина

Пассажироперевозки, которые несколько дней осуществляет, и будет осуществлять отныне в карантинном режиме Бакинское транспортное агентство (БТА), не являются стандартными.

Об этом сказал глава пресс-службы Агентства Маис Агаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он еще раз призвал граждан не выходить из дома без надобности, и соблюдать особый карантинный режим: "Интервалы между автобусами регулярных и экспресс-маршрутов будут регулироваться в соответствии с пассажиропотоком".

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