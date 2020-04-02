https://news.day.az/society/1219068.html Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы во всех регионах Азербайджана - Официально
Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы во всех регионах Азербайджана - Официально
Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы во всех регионах Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, в месте, которое посещал больной, инфицировались десятки человек.
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