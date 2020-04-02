Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы во всех регионах Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в месте, которое посещал больной, инфицировались десятки человек.

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