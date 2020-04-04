Народный артист Фахраддин Керимов: "Пандемия - это общая беда, и мы должны относиться к ситуации со всей серьезностью"

Все СМИ говорят о пандемии, информируют людей о количестве зараженных и мерах предотвращения распространения коронавируса. И, я думаю, все прекрасно понимают серьезность ситуации и не собираются больше игнорировать меры предупреждения распространения болезни.

Об этом сказал Day.Az народный артист Азербайджана, известный дирижер Фахраддин Керимов.

"Мы все должны серьезно отнестись к ситуации и следовать мерам предосторожности, предпринятым государством. Все эти меры для нашего же блага, чтобы пройти это препятствие на пути к здоровой жизни. Это общая беда, и против этой беды нужно объединиться и действовать сплоченно, чтобы скорее побороть пандемию", - сказал он.

Фахраддин Керимов подчеркнул, что не нужно выходить из дома без особой необходимости, необходимо следовать советам государства, чтобы сохранить здоровье.

Отметим, что с 31 марта по 20 апреля с целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией в Азербайджане запрещена деятельность по некоторым сферам работы и услуг.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах. С 00:00 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на передвижение людей, подробнее с которыми можно ознакомиться здесь.

Людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров. При необходимости выходить из дома следует придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.