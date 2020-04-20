https://news.day.az/society/1225938.html В Гусаре произошло тяжелое ДТП, есть погибший
В Гусаре произошло тяжелое ДТП, есть погибший
В Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел, 19 апреля около 23:00 на территории села Гасангала Гусарского района автомобиль марки NAZ Lifan, управляемый Б.Мустафаевым, врезался в электрический столб, передает Day.Az.
В результате пассажир автомобиля - житель села Балагусар Таладдин Мусаев погиб на месте происшествия.
Ведется расследование.
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