В Гусаре произошло тяжелое ДТП, есть погибший

В Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел, 19 апреля около 23:00 на территории села Гасангала Гусарского района автомобиль марки NAZ Lifan, управляемый Б.Мустафаевым, врезался в электрический столб, передает Day.Az.

В результате пассажир автомобиля - житель села Балагусар Таладдин Мусаев погиб на месте происшествия.

Ведется расследование.