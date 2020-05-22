В Баку идет подготовка к праздничным ярмаркам

В связи с предстоящими праздничными ярмарками в Баку начались подготовительные работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при министерстве сельского хозяйства.

Ярмарки пройдут 23 и 24 мая в Наримановском, Ясамальском и Бинагадинском районах.

В структуре сообщили, что особое внимание уделяется безопасности фермеров и покупателей. Так, в местах проведения ярмарок под названием "Из села в город", проведены дезинфекционные работы, фермеры будут обеспечены специальными защитными средствами.

В связи с пандемией коронавируса ярмарки "Из села в город" были приостановлены. Праздничные ярмарки по случаю праздника Рамазан будут организованы и проведены в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров.

В Ясамальском районе ярмарка будет организована на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Сейфаддина Даглы (около Space TV), в Бинагадинском районе - по адресу: улица Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра "Инглаб"), в Наримановском районе - рядом со станцией метро "Гянджлик".