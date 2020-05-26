Виртуальная образовательная платформа Азербайджана может быть выведена на международный уровень

В рамках стартап-проекта DillBill планируется в ближайшее время увеличение штата сотрудников, расширение аудитории и выход на международный рынок.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend программный менеджер центра SUP.VC Тариель Агазаде.

По его словам, в настоящее время штат сотрудников данной онлайн-платформы для изучения иностранных языков включает порядка 15 преподавателей и 7 разработчиков.

Разработчик DillBill Санан Ибрагимли, отметил, что в планах проекта поставлена задача выйти на международный рынок, тем самым значительно увеличив масштаб проекта. В течение следующей недели на платформе будут завершены технические работы, которые в дальнейшем позволят проекту удовлетворить потребности широкой аудитории.

"В ближайшее время мы прогнозируем увеличение штата в 2-3 раза. Сейчас аудитория состоит из порядка 50-60 учеников", - сказал Ибрагимли.

Он добавил, что 80 процентов учеников предпочитают продолжать обучение в дальнейшем на основе их методики обучения. Остальные 20 процентов учеников не могут продолжить обучение в основном в связи с нестабильным режимом работы, а также рядом других индивидуальных причин.

"Планируем после внедрения данной платформы на территории Азербайджана выйти на международную арену, так как к нам хотят присоединиться ученики из разных уголков мира, таких как Россия, Франция, Венгрия и даже США", - подытожил Ибрагимли.