https://news.day.az/society/1240678.html Когда необходимо сдать школьные учебники? - Названы даты
Когда необходимо сдать школьные учебники? - Названы даты
Процесс возвращения учебников учащимися 9-11 классов охватит период с 15 по 30 июня.
Как передает Day.Az, об этом заявил заведующий сектором отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Орхан Аббасов.
По его словам, учащиеся других классов осуществят данный процесс с 1 по 15 августа: "Что касается учеников I-V классов, они должны сдать учебники с 1 по 15 сентября".
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