Когда необходимо сдать школьные учебники?

Процесс возвращения учебников учащимися 9-11 классов охватит период с 15 по 30 июня.

Как передает Day.Az, об этом заявил заведующий сектором отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, учащиеся других классов осуществят данный процесс с 1 по 15 августа: "Что касается учеников I-V классов, они должны сдать учебники с 1 по 15 сентября".