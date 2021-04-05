С сегодняшнего дня в Азербайджане началась вакцинация всех работников образования, независимо от возраста.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.

Отметим, что в минувшие выходные министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook в прямом эфире, посвященном организации обучения в период пандемии, заявил, что с этой недели все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста:

"Что касается вопроса, когда мы сможем вернуться к привычному порядку, считаем, что это будет возможно с сентября, то есть со следующего учебного года. Случаев попадания в реанимацию и смертельного исхода после второй дозы вакцины не отмечено. 800-900 тысяч человек были вакцинированы, ничего такого не произошло. Со следующей недели все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста".