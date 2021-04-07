Находящиеся в Агдаме председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде и главы религиозных конфессий в Азербайджане посетили Агдамскую джума-мечеть.

Как передает Day.Az, председатель УМК и главы религиозных конфессий вознесли молитвы за упокоение душ шехидов, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Затем в мечети был совершен намаз.

Отметим, что в визите участвуют председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета газиев УМК, глава Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.