В Огузе оштрафованы организаторы свадьбы

Сотрудники Огузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадьбы.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), было установлено, что житель района Ибрагим Мамедов устроил для себя свадьбу в своем частном доме в селе Моллалы.

После прибытия по указанному адресу сотрудники полиции выявили нарушение санитарно-гигиенических и каратинных требований. С нарушителями была проведена разъяснительная беседа, в отношении организаторов свадьбы приняты меры в соответствии с законодательством.