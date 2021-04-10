https://news.day.az/society/1332822.html В Огузе оштрафованы организаторы свадьбы
В Огузе оштрафованы организаторы свадьбы
Сотрудники Огузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадьбы.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), было установлено, что житель района Ибрагим Мамедов устроил для себя свадьбу в своем частном доме в селе Моллалы.
После прибытия по указанному адресу сотрудники полиции выявили нарушение санитарно-гигиенических и каратинных требований. С нарушителями была проведена разъяснительная беседа, в отношении организаторов свадьбы приняты меры в соответствии с законодательством.
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