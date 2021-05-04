https://news.day.az/society/1339750.html Распространилось фото мoллы, убившего мать троих детей в Лерике
Распространилось фото мoллы, убившего мать троих детей в Лерике
Распространилось фото муллы, который в селе Барзаву Лерикского района пытался изнасиловать женщину и убил ее.
Как передает Day.Az, вечером 28 апреля мулла села Мурад Аскеров (1971 г.р.) ворвался в квартиру Закифы Фарзиевой зная, что она в доме одна. Он пытался совершить в отношении женщины аморальные действия, но в это время З.Фарзиева стала кричать и звать соседей. М.Аскеров перерезал горло женщине ножом.
В декабре прошлого года М.Аскеров также пытался совершить в отношении З.Фарзиевой аналогичные действия, но последняя, оказав сопротивление, выгнала его из дома.
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