https://news.day.az/society/1340521.html Гроб Героев Отечественной войны будет покрываться Государственным флагом
Гроб Героев Отечественной войны будет покрываться Государственным флагом
В Азербайджане гроб Героев Отечественной войны будет покрываться Государственным флагом.
Как сообщает Day.Az, это предусматривают поправки в "Устав гарнизонной и караульной служб ВС Азербайджана".
Изменения также предусматривают расширение круга лиц, гроб которых во время отдания воинских почестей будет покрываться Государственным флагом.
Согласно поправкам, предлагается включить в этот ряд Героев Отечественной войны и награжденных орденами "Зефер" и "Карабах".
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