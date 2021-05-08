8-километровый участок автодороги Физули-Ахмедбейли очищен от мин

Участок автодороги Физули-Ахмедбейли протяженностью восемь километров очищен от мин.

Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана Мадат Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, агентство продолжает очищать от мин территорию сел Ахмедбейли и Алыханлы Физулинского района.

Говоря о разминировании дороги Физули-Ахмедбейли, сотрудник агентства отметил, что самым опасным является ее 13-километровый участок.

"От мин очищен участок дороги длиной восемь километров, и работы продолжаются на пятикилометровом участке. Они ведутся посредством ручного, механического разминирования и с помощью служебных собак. Дорога буквально нашпигована минами. На ее 15-километровом участке насчитывается примерно восемь - девять минных полей", - сказал Мамедов.