Сильный ветер повалил деревья в Балакенском и Загатальском районах
Нестабильные погодные условия, наблюдаемые в северо-западном регионе Азербайджана, привели к негативным последствиям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня, начиная с 4 часов вечера, в северо-западном регионе страны наблюдается нестабильная погода.
На территории Балакенского и Загатальского районов региона установилась дождливая погода с сильным ветром. В результате сильного ветра на территории села Газбина Балакенского района и села Маков Загатальского района были повалены крупные деревья.
Из-за обрыва электропроводов возникли перебои в подаче электроэнергии в ряде населенных пунктов обоих районов.
Из-за перекрытия дороги поваленным деревом в селе Маков Загатальского района временно приостановлено движение транспорта в близлежащие села. В короткие сроки после очистки дороги движение автомобилей было восстановлено.
Перерывы в подаче электроэнергии были устранены к вечеру.
В настоящее время в регионе сохраняется дождливая погода.
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