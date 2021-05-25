Будет усилена социальная защита семей шехидов и участников войны

На основании распоряжения Президента Ильхама Алиева в соответствии с "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы Комиссии по инклюзивному социальному развитию и социальному обеспечению, созданной с целью разработки "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, председатель Рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о важных социально-экономических успехах, достигнутых в Азербайджане за прошедший период.

Министр отметил, что в соответствии с Национальными приоритетами, будут продолжены усилия по развитию этих успехов, расширению программ социальной защиты и активной занятости, усилению социальной защиты семей шехидов и участников войны.

На заседании были проведены обсуждения в связи с проектом, подготовленным в рамках соответствующего параграфа указанной стратегии.