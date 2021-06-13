Детей вакцинировать нельзя отложить. Где поставить запятую?

Слово "вакцинация" в настоящее время без преувеличения является синонимом слова "защита". В наши дни в чрезвычайной актуальности проблемы противоинфекционной защиты никого убеждать не надо. Всего одна коронавирусная инфекция потрясла весь мир. Но таких инфекций вокруг нас немало, и если своевременно не контролировать их всевозможные проявления и мутации, то человечество может оказаться в крайне сложной ситуации.

Именно благодаря вакцинации у нас формируется стойкая защита от тяжелых инфекций, и при контакте с возбудителем с большой долей вероятности вы не заболеете или перенесете болезнь в легкой форме, без тяжелых осложнений.

За пандемией коронавируса и идущими вокруг нее процессами многие позабыли, что существует множество других опасных инфекционных заболеваний. Вопрос вакцинации от них должен оставаться в поле зрения, потому что эти инфекции никуда не делись.

По данным ООН, прививки спасают жизни почти 2,5 миллиона детей в год. Так, например, ежегодно от кори умирали более 2-х млн. человек, пока в 1960-е годы не начали от нее вакцинировать. Согласно Всемирной организации здравоохранения, с 2000 по 2017 год уровень смертности от этой инфекции в мире сократился почти на 80 процентов. Другой пример. Всего несколько десятилетий назад миллионы людей погибали или становились инвалидами от полиомиелита. Сегодня же благодаря плановой вакцинации эта болезнь практически исчезла.

В настоящее время мир переживает пандемию коронавирусной инфекции. Родители часто спрашивают, нужно ли делать плановые прививки детям в период этой пандемии? На это однозначно могу ответить: да, плановые прививки детям необходимы. И этому есть понятное и логичное объяснение. Если отказаться от прививок, то через несколько месяцев мы можем получить широкое распространение таких инфекционных заболеваний, как ветрянка, корь, паротит, краснуха и др. Поэтому чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию, связанную с коронавирусной пандемией, надо проводить плановую вакцинацию, но с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Хотел бы ответить на несколько вопросов, которые чаще всего нам задают.

Что такое вакцина?

Это препарат, который при поступлении в организм создает активный специфический иммунитет (т.е. направленный на борьбу с конкретным вирусом, бактерией или токсином). В вакцине имеется значительно ослабленный или убитый микроорганизм, который в естественном состоянии способен вызвать тяжелое инфекционное заболевание. При поступлении этого ослабленного или убитого микроорганизма в организм, наша иммунная система производит особые защитные белки (антитела), которые способны эффективно противостоять инфекции, если человек с ней когда-нибудь столкнется.

Какие виды вакцин существуют?

В настоящее время имеются четыре основных типа вакцин: вакцины с живыми, но ослабленными микроорганизмами, инактивированные вакцины (состоят из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем убиты), вакцины содержащие анатоксин (токсин, произведенный бактерией или вирусом), и вакцины рекомбинантные, полученные генно-инженерными методами.

Если какие-либо противопоказания к вакцинации?

Да, к вакцинации имеются противопоказания, однако их не много. К таким противопоказаниям можно отнести некоторые заболевания нервной системы, первичные иммунодефициты, обострения хронических болезней и некоторые другие состояния. При этом для каждой вакцины имеется свой перечень противопоказаний. В любом случае, вопрос о противопоказаниях необходимо решать с лечащим врачом.

Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе вакцинации детей с аллергическими заболеваниями. Поскольку в настоящее время, наблюдается рост числа аллергических заболеваний, этот вопрос беспокоит многих родителей. При решении указанной проблемы важно учитывать состояние здоровья ребенка и тип вакцины. Конечно же, если у ребенка наблюдается обострение аллергии, то в этом случае врач посоветует воздержаться от вакцинации. Но после улучшения состояния и отсутствия каких-либо симптомов аллергии, вакцинировать ребенка необходимо. Аллергиков надо прививать еще и потому, что они обычно тяжелее переносят детские инфекционные болезни.

Есть много научных работ, которые подтверждают, что вакцинация не приводит к ухудшению течения аллергии или возникновению новой чувствительности к чему-либо.

В целом, если ребенок страдает каким-либо аллергическим заболеванием, то для решения вопроса о вакцинации лечащий врач может направить его на дополнительную консультацию к аллергологу.

Бывают ли осложнения от вакцин?

В этом вопросе следует различать два различных понятия: реакцию на введение вакцины и осложнения после вакцинации.

Введение вакцин может сопровождаться местными (небольшое покраснение, припухлость, отек или зуд в месте введения вакцины) и общими симптомами (незначительное повышение температуры тела, слабость, сонливость, головная боль, боли в мышцах и т.п.). Такие состояния относятся к постпрививочным реакциям и обычно свидетельствуют о начале формирования защиты от инфекции. Как правило, эти реакции носят кратковременный характер и бесследно проходят в течение нескольких дней.

Крайне редко могут возникнуть более серьезные поствакцинальные реакции. В целом, такие реакции встречаются настолько редко, что статистически сложно вычислить риск их возникновения. Для примера, тяжелые реакции на пищевые продукты (молоко, яйца, пшеницу, рыбу, орехи, шоколад, мед, клубнику и т.д.), встречаются несоизмеримо чаще, чем на вакцинирование.

Говорят, что лучше переболеть, чем привиться. Так ли это?

Обычно неудобство прививки связано с самой инъекцией, иногда покраснением, припухлостью или болью в месте укола, кратковременной температурой и т.п.

А что мы можем получить в случае естественного заражения? Или поставим вопрос по-другому. Как можно допустить, чтобы ребенок заразился такими тяжелейшими заболеваниями, как корь, дифтерия, столбняк, полиомиелит, менингит и т.д. К сожалению, в клинике приходится сталкиваться с такими случаями. Это болезни, которые часто дают серьезные осложнения, инвалидность и смертность. К примеру, при полиомиелите может развиться паралич, при гепатита В - печеночная недостаточность, цирроз и рак печени, при заражении гемофильной инфекцией типа b - умственная отсталость, при эпидемическом паротите - глухота и бесплодие, а корь довольно часто приводит к развитию воспаления легких. У детей, не получивших прививку от кори, вероятность заболеть этой болезнью в 35 раз выше.

Активный иммунитет, который мы приобретаем к инфекционным болезням, можно получить только двумя способами: переболеть или сделать прививку. Первый способ опасен тем, что сложно предсказать, чем закончится болезнь. И надо знать, что многие болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцин, не поддаются эффективному лечению.

Не перегружают ли прививки иммунную систему детей?

Нет. Сама по себе вакцинация - это только ничтожная часть того внешнего воздействия множества инфекционных и неинфекционных факторов, с которыми с самого рождения ежечасно, ежедневно сталкивается наш организм. Даже в результате обычного приема пищи в организм попадает много новых микроорганизмов - антигенов. При какой-либо респираторной инфекции ребенок может подвергаться воздействию гораздо большего числа антигенов, чем в результате вакцинации. Наш организм, так же, как и организм детей, быстро и эффективно реагирует на миллионы различных вирусов и бактерий.

По оценкам ученых, иммунная система новорожденного ребенка способна справиться с сотней тысяч микроорганизмов одновременно. Известно, что новорожденный рождается практически "стерильным". Уже в процессе рождения иммунная система малыша сталкивается с огромным количеством бактерий и вирусов. Но его иммунная система с этим справляется без особого напряжения. Следовательно, несколько прививок от тех инфекций, которые представляют серьезную опасность для здоровья малыша, практически не способны повлиять на нормальное функционирование иммунной системы здорового ребенка.

Говорят, что имеется связь между вакцинацией и заболеванием аутизмом. Это правда?

Вы знаете, одно время об этом очень много рассуждали. В последующем по этому вопросу были проведены довольно серьезные и широкомасштабные исследования в различных странах мира, которые не выявили связи между вакцинированием и заболеваемостью аутизмом.

Как родителям подготовить ребенка к прививке?

Необходимо, чтобы родители перед вакцинацией не меняли обычный режим дня и питания ребенка. Маленьким детям, нежелательно за 5-7 дней до и после прививки вводить в рацион новые продукты.

Перед прививкой врачу надо сообщить, не повышалась ли температура у ребенка в дни, предшествующие вакцинации, не наблюдались ли другие симптомы нездоровья - кашель, насморк, диарея и т.п. Имеются ли у ребенка какие-либо хронические заболевания, были ли когда-либо судороги, принимает ли он лекарства, когда и на что была аллергическая реакция.

Непосредственно перед прививкой обязательно надо измерить температуру тела.

Иногда до прививки детям профилактически назначают противоаллергические препараты. В действительности, здоровым детям в такой "профилактической терапии" необходимости нет. Но если ребенок склонен к аллергическим реакциям, то назначение врачом противоаллергических лекарств до вакцинации вполне возможно.

После прививки, ребенок как минимум в течение 30 минут должен находиться в поликлинике под врачебным наблюдением. При возникновении у него каких-либо недомоганий необходимо сообщить об этом врачу.

После прививки не рекомендуется интенсивная физическая нагрузка, а также нельзя купать ребенка в течение суток.

В заключении еще раз отмечу, что современные вакцины очень эффективны, хорошо переносятся и не угнетают иммунную систему.

Гусейн Габулов,

доктор медицинских наук, профессор, председатель Азербайджанской Национальной технической консультативной экспертной комиссии по иммунизации