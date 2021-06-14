Найдены тела подростков, утонувших в реке Кура

Тела двух подростков, утонувших в реке Кура, были обнаружены в Шамкирском районе.

Как сообщает Day.Az, спасатели МЧС извлекли из воды тела Мамедова Фарида Аяз оглу, 2006 года рождения, и Юсифа Араз оглу Мамедова, 2005 года рождения и передали по назначению.

Ведется расследование.

Отметим, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о гибели двух человек в части реки Кура, проходящей через поселок Кюр Шамкирского района.

К поискам была привлечена поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.