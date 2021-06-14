https://news.day.az/society/1352370.html Найдены тела подростков, утонувших в реке Кура
Найдены тела подростков, утонувших в реке Кура
Тела двух подростков, утонувших в реке Кура, были обнаружены в Шамкирском районе.
Как сообщает Day.Az, спасатели МЧС извлекли из воды тела Мамедова Фарида Аяз оглу, 2006 года рождения, и Юсифа Араз оглу Мамедова, 2005 года рождения и передали по назначению.
Ведется расследование.
Отметим, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о гибели двух человек в части реки Кура, проходящей через поселок Кюр Шамкирского района.
К поискам была привлечена поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.
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