В Тертере близ освобожденных территорий убирают пшеницу

В селах Тертерского района, близко расположенных к освобожденным территориям, продолжается уборка пшеницы.

В прошлом году сев начался с некоторым опозданием, так как совпал по срокам с началом Отечественной войны, сказал съемочной группе Карабахского бюро Trend завотделом министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов, передает Day.Az.

"Осенний сев начался сразу после окончания военных операций. Благодаря хорошему агротехническому уходу была достигнута чрезвычайно высокая урожайность", - сказал Гусейнов.

По его словам, в Азербайджане продолжается уборка урожая пшеницы и ячменя, и проблем с техникой у фермеров нет.

"Урожайность превзошла наши ожидания. На бывших прифронтовых территориях фермеры завершают уборку ячменя", - сказал Гусейнов.

Фермеры и комбайнеры рассказали Trend TV, что в прошлые годы во время уборки зерновых их обстреливали с оккупированных Арменией территорий. "Теперь все спокойно, опасности нет, потому что наши земли освобождены от оккупации", - говорят они.

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