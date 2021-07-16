Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 774 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 123, вторую - 22 651.

Общее количество введенных доз вакцины - 4 283 501.

При этом первую дозу препарата получили 2 548 890, вторую - 1 734 611 человек.