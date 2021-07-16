https://news.day.az/society/1362276.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 774 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 123, вторую - 22 651.
Общее количество введенных доз вакцины - 4 283 501.
При этом первую дозу препарата получили 2 548 890, вторую - 1 734 611 человек.
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