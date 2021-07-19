Кого патриарх Авраам (Ибрахим) намеревался принести в жертву Создателю?

Наверное, один из самых противоречивых (для других - спорных) вопросов в религиозном мире - о том, кто был принесен в жертву Патриархом.

Согласно Ветхому Завету, Господь направил Авраама (Ибрахима) пойти "из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю", которую "Я... дам тебе и потомкам твоим после тебя... всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом (Быт. 17:8); "в Исааке назовется тебе семя" (Быт. 21:12); "завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра" (Быт. 17:21). Однако в данном контексте сразу же появляется несколько "но".

ПЕРВЕНЕЦ И ЖЕРТВА

Прежде всего первенцем Авраама был не Исаак, а также законно рожденный Исмаил. Будучи долгое время бесплодной, жена Авраама Сарра предложила пророку: "Войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее" (Быт. 16:2). Выдающийся представитель русской библейско-богословской школы второй половины XIX - начала XX века Александр Лопухин, руководивший кафедрами Санкт-Петербургской духовной академии, разъясняет предложение Сарры таким образом, что "она здесь основывает свои надежды на том обычном праве той эпохи, в силу которого дети мужа, рожденные от служанки, считались законными его детьми и, следовательно, равно принадлежали обоим супругам, то есть как мужу, так и жене"(1). Утверждения же о том, что Исмаил родился не от "реальной" (любимой) жены, парируются Торой: в случае рождения сыновей как от любимой, так и от нелюбимой жены, если "первенцем будет сын" последней, при разделе имения отец "не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой"; будучи должным отдать перворожденному "двойную часть из всего", ибо "ему принадлежит право первородства" ("Второзаконие", 21:15, 17).

Согласно еврейским источникам, библейские генеалогические списки не оставляют сомнения, что особый статус первенца был неотъемлемой частью правового сознания и жизненного уклада израильтян; во многих списках специально отмечаются первенцы. Тем не менее библейское повествование показывает, что патриархи нередко нарушали права первенца. Так, Исаак был предпочтен Исмаилу, Иаков - Исаву, Эфраим - Менашше(2). Но "нарушали" "патриархи", не Бог ведь отказался от собственных слов. Так что Исмаил остается первенцем со всеми вытекающими из этого законными для него привилегиями. Тем более что появился на свет он после обращения Авраама к Всевышнему с просьбой о потомстве: "И было слово Господа к нему, и сказано: ...тот, кто произойдет из тела твоего, будет твоим наследником" (Быт. 15:4). Мог ли дать Бог в ответ на мольбу пророка "нелюбимого" сына?

Вопрос и в том, что Господь не может противоречить Сам Себе. Тема отношения Всевышнего к первенцу возникает в Торе во время жизнеописания пророка Моисея в Египте. В период отказа Фараона отпустить евреев Моисей (Муса) и Аарон (Харун), мир им, передали ему угрозу Бога, что Всевышний в полночь пройдет посреди Египта, в результате чего "умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни" (Исх. 11:5). Сотрудник Центра еврейского образования в диаспоре Бар-Илан (Тель-Авив, Израиль) Моше Абелец комментирует эпизод таким образом, что "казнь первенцев - это тоже посрамление Ра... когда умирает наследник фараона, то есть будущее воплощение бога Ра, умирает сам Ра. Увидев бессилие всех богов Египта, оставшись без помощи и поддержки, фараон отпускает сынов Израиля"(3). Тем самым, в данном случае, пусть и не непрямую, но Всевышний продемонстрировал значение перворожденного не только как наследника "физического", но и духовного.

Следом Всевышний вновь показывает важность для Него первенца. При исходе из Египта Господь сказал Моисею: "Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они" (Исх. 13:2). Комментируя это, известный теолог, президент и основатель издательской организации Chalcedon Foundation Раусас Джон Рашдуни отмечает, что "все перворожденные завета, представляющие всех в завете, отдаются или посвящаются Богу"(4). Тем самым Господь вновь подтверждает особую роль перворожденного, "ибо все первенцы - Мои" (Чис. 3:13). Как говорит инициатор создания и руководитель организации "Маханаим" ("оказание помощи русскоязычным евреям в Израиле, России, США в восстановлении связи со своей духовной традицией") Зеев Дашевский: "Так же, как "Берешит" (Бытие. - прим. Авт.), это высказывание, так и первенец является неповторимым"(5). А уже отсюда исходит, что жертвоприношение Авраама Богу могло быть в лице первенца Исмаила.

Следом появляется следующий вопрос, который затрагивал и Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей: "Почему один только Исаак называется семенем Авраама, хотя Авраам был отцом Измаила и многих других! Не потому ли, что мать Измаила была раба? Но какое это имеет отношение к сыну?"(6). Действительно, к сыну напрямую это не имеет отношения. К тому же, согласно Завету, "взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог... В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников" (Быт. 17:23, 26-27). То есть происхождение Исмаила по материнской линии от наложницы не может играть никакой роли в предпочтении Исаака Исмаилу. Потому что Господь не провел разницы для исполнения завета в зависимости от социального статуса. Именно поэтому обрезаны были все лица мужского пола из дома пророка без какого-либо выбора, причем не по желанию патриарха, а согласно словам Бога: "Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным" (Быт. 17:13).

Кроме того, уже приводившееся свидетельство Торы о ситуации в Египте демонстрирует отсутствие важности для Всевышнего фактора социального статуса (происхождения) при подходе к первенцам при реализации Его замысла. Авраам обратился к Богу с просьбой об Исмаиле такими словами: "Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска... вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой" (Быт. 15:2-3). То есть слуга имел фактически права наследника в случае отсутствия прямого потомка.

"ПРАВО" НА ЗЕМЛЮ

Тот факт, что Исмаил является не только потомком Авраама, но и первенцем его, позволяет в особом разрезе рассматривать слова Господа, обращенные к патриарху: "Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом" (Быт. 17:7-8). Как писал женевский приходский священник, православный греческий клирик Василий Саккас, "после таких обетований и таких подтверждений - какое имеет значение плотское происхождение от Авраама?"(7) - подразумевается тезис о "любимой-нелюбимой" жене пророка. С учетом же признания мусульманами Единства Творца и восприятия Торы, Евангелия и Корана суть "написанной единой рукой Всевышнего" в несколько ином контексте воспринимаются следующие слова: "будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов... и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом" (Быт. 17:5, 8). То есть Ханаанская земля предназначается потомкам Авраама и через Исмаила, и через Исаака.

Ислам признает "право на землю" не только мусульман, но и иудеев. Коран говорит о земле Ханаана (без указания границ): "Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: "О мой народ! Ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам"" (сура "Трапеза": 20). Как представляется, речь в этих аятах идет о Ханаанской земле. В тафсире (комментарии) к этому аяту известного мусульманского ученого, правоведа шейха Абд ар-Рахмана ас-Саади говорится, что "Аллах оказал Мусе и его народу милость, когда спас их от Фараона и египтян", из "плена и рабства". Вслед за чем "израильтяне отправились на свою родину, в свои родные дома. Их родиной был Иерусалим и его окрестности"(8). Другое дело, что Всевышний вел "сынов Израиля" в "землю Обетованную" при условии соблюдения всех заповедей Господа, что должно было явиться проявлением почитания и служения Богу.

Как считает длительное время проживший в Пакистане христианский миссионер Дон Маккерри, "то, что начал Авраам как человек веры, принесло плоды среди людей веры. И через Иисуса обетованное семя Авраама верующие объединились. Исцеление пришло в разрушенную семью Авраама. Дети Измаила были и останутся в лоне Господа"(9).

Теймур Атаев

1.Толковая Библия А.П. Лопухина. Толкование Бытие 16 глава 2 стих

https://ekzeget.ru/bible/bytie/glava-16/stih-2/tolkovatel-tolkovaa-biblia-ap-lopuhina/

2."Первенец". Статья из "Электронной еврейской энциклопедии" http://www.eleven.co.il/article/13175

3.Моше Абелец. Посрамление Ра http://www.lookstein.org/russian/arhiv/dd52.php

4.Раусас Джон Рашдуни. Институты библейского закона

http://bojidarmarinov.com/bgrecon/Rushdoony/rrib-ru/chap14.htm

5.Зеев Дашевский. Лекции по Торе http://www.machanaim.org/tanach/_da-shm/shv_09.htm

6.Иоанн Златоуст. Беседы на послание к Римлянам http://www.orthlib.ru/John_Chrysostom/riml16.html

7.Священник Василий Саккас. Бог один и тот же у нас и у нехристиан?

https://stavroskrest.ru/content/svyacshennik-vasilij-sakkas-bog-odin-i-tot-zhe-u-nas-i-u-nehristian

8.Толкование Священного Корана шейха 'Абд ар-Рахмана. Сура "Трапеза" ас-Са'ди (Саади)

http://qurani-kerim.narod.ru/sady/005.html

9.Дон МакКерри. Семья Авраама: исцеление сломанной ветви

https://mission-center.com/islams/mccerri20.htm