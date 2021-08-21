https://news.day.az/society/1371752.html Али Асадов подписал новое решение в связи с Министерством образования
Али Асадов подписал новое решение в связи с Министерством образования
Расширен состав коллегии министерства образования Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Премьер-министр Али Асадов своим решением внес изменение в постановление "О составе коллегии министерства образования Азербайджана".
В соответствии с поправкой, число членов коллегии увеличивается с семи до девяти.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре