Али Асадов подписал новое решение в связи с Министерством образования

Расширен состав коллегии министерства образования Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.

Премьер-министр Али Асадов своим решением внес изменение в постановление "О составе коллегии министерства образования Азербайджана".

В соответствии с поправкой, число членов коллегии увеличивается с семи до девяти.