https://news.day.az/society/1379544.html Минкультуры Азербайджана о приеме учителей на работу в музыкальные школы
Минкультуры Азербайджана о приеме учителей на работу в музыкальные школы
В Азербайджане уже два года не проводится прием учителей на работу в музыкальные школы. Большое количество людей ждут объявления о приеме на вакантные места.
В связи с этим Министерство культуры Азербайджана сообщило Trend, что вопрос в настоящее время обсуждается, и после принятия решения об этом будет предоставлена информация, передает Day.Az.
Отметим, что конкурс по приему учителей на работу в средние школы не приостанавливался.
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