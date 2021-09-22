https://news.day.az/society/1382852.html Азербайджан является лидером среди стран СНГ по масштабам вакцинации
Азербайджан является лидером среди стран СНГ по масштабам вакцинации
Азербайджан является лидером среди стран СНГ по масштабам вакцинации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствует исследование Financial Times.
В первую тройку лидеров также вошли Россия и Казахстан.
Отметим, что процесс вакцинации стартовал в Азербайджане 18 января. На сегодня общее количество примененных доз вакцины от коронавируса в стране составляет 8 043 423. При этом первую дозу вакцины получили 4 636 579, вторую - 3 406 844 человека.
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