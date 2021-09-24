https://news.day.az/society/1383692.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 62 588 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 14 816, вторую - 43 440.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 227 729..
При этом первую дозу препарата получили 4 683 453, вторую - 3 544 276 человек.
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