В Масазыре произошел пожар в здании

В поселке Масазыр Абшеронского района на балконе ремонтируемой квартиры общей площадью 62 кв. м. на 3-м этаже 8-этажного жилого дома на площади 4 кв.м. сгорели газовый счетчик, оконная рама и непригодные для использования стройматериалы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, квартира была защищена от огня.

Пожар потушен.