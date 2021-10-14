https://news.day.az/society/1391839.html В Масазыре произошел пожар в здании
В Масазыре произошел пожар в здании
В поселке Масазыр Абшеронского района на балконе ремонтируемой квартиры общей площадью 62 кв. м. на 3-м этаже 8-этажного жилого дома на площади 4 кв.м. сгорели газовый счетчик, оконная рама и непригодные для использования стройматериалы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, квартира была защищена от огня.
Пожар потушен.
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