В Азербайджане перед Новым годом усилят контроль за соблюдением правил карантина

29 ноября под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, руководителя Оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 Али Асадова состоялось расширенное заседание Оперативного штаба.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на заседании были обсуждены нынешняя ситуация в связи с пандемией - масштабы инфицирования, лечение больных, темпы вакцинации, вопросы, связанные с результатами мониторингов по контролю над соблюдением требований особого карантинного режима.

Была подчеркнута целесообразность усиления контроля над выполнением требований особого карантинного режима перед предстоящим Новым годом.

На заседании были обсуждены также омикрон-штамм и профилактические меры в рамках борьбы с ним, даны указания по соответствующей подготовке.