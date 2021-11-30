Генпрокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с крушением вертолета

Генеральная прокуратура Азербайджана призывает не распространять в СМИ и социальных сетях недостоверную, вызывающую ажиотаж информацию о крушении вертолета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, глава пресс-службы Генпрокуратуры Гюнай Салимзаде попросила на брифинге не распространять в СМИ и социальных сетях информацию без ссылок на официальные источники, которая может вызвать ажиотаж.

"В случае возникновения подобных обстоятельств прокуратурой будет обеспечено привлечение к ответственности с применением мер, предусмотренных законом", - отметила глава пресс-службы.