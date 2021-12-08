Заур Алиев об оказании медуслуг участникам Отечественной войны

За 9 месяцев этого года 7 993 участникам Отечественной войны и членам семей шехидов оказано 109 443 медуслуги.

Об этом сказал председатель Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной годовой деятельности Фонда "YAŞAT", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что 95 687 медуслуг в рамках пакета услуг ОМС были оказаны амбулаторно, 13 756 - стационарно.

"Из получивших медуслуги 7 051 - это участники войны, 942 человека - члены семей шехидов. За указанный период в рамках пакета услуг ОМС была проведена 381 операция над 321 пациентом", - заявил председатель Госагентства.

Алиев отметил, что до настоящего времени психологическая помощь оказана более чем 600 членам семей шехидов, свыше 1 600 военнослужащим и 300 жертвам террора, при необходимости они были направлены к врачам-психиатрам.

"Совместно с соответствующими структурами более 100 участников Отечественной войны были обеспечены психиатрической и психологической поддержкой в Баку", - добавил он.