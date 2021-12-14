Новые требования к лифтам в жилых зданиях в Азербайджане

В Азербайджане определены нормы проектирования лифтов в жилых зданиях.

Об этом говорится в "Нормах проектирования жилых зданий", утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В документе отмечается, что лифты в жилых зданиях должны проектироваться в соответствии с требованиями пункта 62 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана.

Согласно нормам, ширина площадок перед лифтами должна позволять использование лифта для транспортирования больного на носилках скорой помощи и быть не менее:

- 1,6 метра - перед лифтами грузоподъемностью 1 000 килограммов при ширине кабины 2 100 миллиметров;

- 2,1 метра - перед лифтами грузоподъемность до 1 000 килограммов при глубине кабины 2 100 миллиметров.

При двухрядном расположении лифтов ширина лифтового холла должна быть не менее:

1,8 метра - при установке лифтов с глубиной кабины менее 2 100 миллиметров;

2,5 метра - при установке лифтов с глубиной кабины 2 100 миллиметров и более.