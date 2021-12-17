Утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год в Азербайджане

Постановлением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 17 декабря 2021 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, согласно Трудовому кодексу, распоряжению Президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы в Азербайджане" и постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год" № 375 от первого декабря 2021 года, следующие дни 2022 года считаются в Азербайджане нерабочими:

1, 2 января - Празднование Нового года; 20 января - День всенародной скорби; 8 марта - Международный женский день; 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз; 9 мая - День победы над фашизмом; 2, 3 мая - праздник Рамазан; 28 мая - День Республики; 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа; 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджана; 9, 10 июля 8 ноября - - праздник Гурбан; день Победы Азербайджана; 9 ноября - День Государственного флага Азербайджана; 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

В связи с тем, что в 2022 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 3, 4 января, 25 марта, 30 мая, 11,12 июля при пятидневной рабочей неделе, 3 января, 25 марта, 27 июня, 11 июля при шестидневной рабочей неделе - выходные дни.

При пятидневной рабочей неделе в 2022 году рабочим является 241 день (из них 7 рабочие - предпраздничные и до Дня всенародной скорби), 104 нерабочих дня (из них 7 совпадают с нерабочими праздничными днями), 19 праздничных, но рабочих дней (7 из которых совпадают с выходными) и один День всенародной скорби.

В Азербайджане нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день, в соответствии с этим нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2022 год - 1 921 час.

При шестидневной рабочей неделе, когда недельная рабочая норма составляет 40 часов, продолжительность рабочего дня не может превышать 7 часов в день, а продолжительность рабочего дня непосредственно до выходного дня не может превышать 6 часов. На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей годовая норма рабочего времени в 1 921 час должна применяться и в отношении тех, кто работает с 40-часовой рабочей неделей.

Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.