Утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год в Азербайджане
Постановлением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 17 декабря 2021 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, согласно Трудовому кодексу, распоряжению Президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы в Азербайджане" и постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год" № 375 от первого декабря 2021 года, следующие дни 2022 года считаются в Азербайджане нерабочими:
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1, 2 января
|
-
|
Празднование Нового года;
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20 января
|
-
|
День всенародной скорби;
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8 марта
|
-
|
Международный женский день;
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20, 21, 22, 23, 24 марта
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-
|
праздник Новруз;
|
9 мая
|
-
|
День победы над фашизмом;
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2, 3 мая
|
-
|
праздник Рамазан;
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28 мая
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-
|
День Республики;
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15 июня
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-
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День национального спасения азербайджанского народа;
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26 июня
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-
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День Вооруженных сил Азербайджана;
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9, 10 июля
8 ноября
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-
-
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праздник Гурбан;
день Победы Азербайджана;
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9 ноября
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-
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День Государственного флага Азербайджана;
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31 декабря
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-
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День солидарности азербайджанцев мира.
В связи с тем, что в 2022 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 3, 4 января, 25 марта, 30 мая, 11,12 июля при пятидневной рабочей неделе, 3 января, 25 марта, 27 июня, 11 июля при шестидневной рабочей неделе - выходные дни.
При пятидневной рабочей неделе в 2022 году рабочим является 241 день (из них 7 рабочие - предпраздничные и до Дня всенародной скорби), 104 нерабочих дня (из них 7 совпадают с нерабочими праздничными днями), 19 праздничных, но рабочих дней (7 из которых совпадают с выходными) и один День всенародной скорби.
В Азербайджане нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день, в соответствии с этим нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2022 год - 1 921 час.
При шестидневной рабочей неделе, когда недельная рабочая норма составляет 40 часов, продолжительность рабочего дня не может превышать 7 часов в день, а продолжительность рабочего дня непосредственно до выходного дня не может превышать 6 часов. На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей годовая норма рабочего времени в 1 921 час должна применяться и в отношении тех, кто работает с 40-часовой рабочей неделей.
Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
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