Утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год в Азербайджане
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Постановлением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 17 декабря 2021 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, согласно Трудовому кодексу, распоряжению Президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы в Азербайджане" и постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год" № 375 от первого декабря 2021 года, следующие дни 2022 года считаются в Азербайджане нерабочими:

1, 2 января

-

Празднование Нового года;

20 января

-

День всенародной скорби;

8 марта

-

Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта

-

праздник Новруз;

9 мая

-

День победы над фашизмом;

2, 3 мая

-

праздник Рамазан;

28 мая

-

День Республики;

15 июня

-

День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня

-

День Вооруженных сил Азербайджана;

9, 10 июля

8 ноября

-

-

праздник Гурбан;

день Победы Азербайджана;

9 ноября

-

День Государственного флага Азербайджана;

31 декабря

-

День солидарности азербайджанцев мира.

В связи с тем, что в 2022 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 3, 4 января, 25 марта, 30 мая, 11,12 июля при пятидневной рабочей неделе, 3 января, 25 марта, 27 июня, 11 июля при шестидневной рабочей неделе - выходные дни.

При пятидневной рабочей неделе в 2022 году рабочим является 241 день (из них 7 рабочие - предпраздничные и до Дня всенародной скорби), 104 нерабочих дня (из них 7 совпадают с нерабочими праздничными днями), 19 праздничных, но рабочих дней (7 из которых совпадают с выходными) и один День всенародной скорби.

В Азербайджане нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день, в соответствии с этим нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2022 год - 1 921 час.

При шестидневной рабочей неделе, когда недельная рабочая норма составляет 40 часов, продолжительность рабочего дня не может превышать 7 часов в день, а продолжительность рабочего дня непосредственно до выходного дня не может превышать 6 часов. На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей годовая норма рабочего времени в 1 921 час должна применяться и в отношении тех, кто работает с 40-часовой рабочей неделей.

Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.