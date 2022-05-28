Арестован бывший старший офицер Минобороны

В отношении бывшего старшего офицера Управления внутренней безопасности, образования и научных исследований министерства обороны Азербайджана Захида Нифталиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В Следственном управлении Военной прокуратуры в отношении Захида Нифталиева возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.1, 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4, 32.4, 312.2 УК.

Он был объявлен в розыск за уклонение от следствия. 27 мая решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.