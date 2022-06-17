Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 117 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 327, вторую дозу получили 307, бустерную дозу - 1 338 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 145 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 750 600, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 351 876, вторую дозу получили 4 851 827, бустерную дозу - 3 299 020 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 247 877 человек.