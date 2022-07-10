Около одного миллиона мусульман совершили хадж на Святой земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, вначале паломники вознесли молитвы у горы Арафат в Мекке, а затем отправились в долину Мина, вслед за чем бросили камни в шайтана к столбу Джамрат аль-Акаба.

Паломники также отправились к Каабе. До столба Джамрат мусульмане прошли, в общей сложности, 21 километр, совершив обряд, и направились в Мечеть "Аль-Харам".

Мусульмане, одетые в ихрам (облачение паломника, совершающего хадж), совершили таваф - ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы во время хаджа, затем побрились и сняли ихрам.

Таким образом, около миллиона человек совершили паломничество, став хаджи.

Отметим, в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией COVID-19 ностранные паломники были лишены возможности совершать Хадж.

В этом году в Азербайджане для совершения хаджа обратились 680 человек.