Как строилась станция метро «Ази Асланов» в Баку

Станции названной "Ази Асланов", в честь советского военачальника, Ази Асланова, было суждено стать конечной станцией первой (Красной) линии Бакинского метрополитена.

Станция метрополитена под проектным названием "Комсомол" была заложена в этом месте ещё в середине 1980-х годов, однако распад СССР повлёк за собой остановку работ. В 1993 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева были начаты переговоры о поиске источников финансирования, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В 2001 году Азербайджану удалось договориться с Европейским союзом о выделении суммы на строительство станции. Средства на строительство тоннелей были выделены азербайджанским правительством.

Ази Асланов, советский военачальник, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. Портрет. 1945 г.

Станцию строили на самой окраине города, на территории поселка Ахмедли, недалеко от Зыхского шоссе. В 2000-е годы в этом районе велось активное жилищное строительство.

Станция "Ази Асланов" была введена в эксплуатацию 10 декабря 2002 года в составе участка "Ахмедлы" - "Ази Асланов".

В данном материале - редкие сохранившиеся фотографии начала строительства станции на окраине Баку.