Минздрав Азербайджана о сезонных инфекциях, распространяемых среди детей

"К самым распространенным сезонным инфекциям относятся ротавирус, аденовирус и вирус гриппа. Каждое из этих заболеваний имеет свои особенности".

Как передает Day.Az, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения Акбер Гулиев.

- Давайте поговорим о том, как передаются самые распространенные детские инфекционные заболевания?

- Ротавирусная инфекция в основном передается фекально-оральным путем (возбудитель попадает в организм человека через рот) и является инфекционным заболеванием с поражением преимущественно желудочно-кишечного тракта. При ротавирусе больной жалуется на высокую температуру, тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, общую слабость, снижение аппетита.

При аденовирусе же инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Это инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей. Несмотря на то, что симптомы аденовируса весьма схожи с симптомами ротавирусной инфекции, их можно отличить друг от друга. При аденовирусной инфекции, помимо тошноты, рвоты, боли в животе и диареи, могут также наблюдаться такие симптомы, как высокая температура, насморк, кашель, покраснение глаз (конъюнктивит).

Как известно, ежегодно в осенне-зимний период происходит активация вирусов гриппа (инфлюэнца). Вирус гриппа тоже передается воздушно-капельным путем и является заболеванием верхних дыхательных путей. Сопровождается такими симптомами, как внезапное появление высокой температуры (38°С-39°С), головная боль, обильный насморк, слезотечение, кашель, боль в горле и его покраснение, ломота в мышцах и суставах. Болезнь в основном протекает в легкой форме. У детей из группы особого риска и у малышей до годовалого возраста могут наблюдаться отдельные обострения и осложнения.

- Как распознать инфекционное заболевание и на что в первую очередь стоит родителям обратить внимание?

- При всех трех упомянутых инфекционных заболеваниях подход симптоматический. Диагноз и схема лечения устанавливаются на основании жалоб и симптомов пациента. При лечении ротавируса и аденовируса основной целью является устранение диспепсических явлений и сбивание температуры. Наш совет родителям - использовать в таких случаях жаропонижающие средства и обеспечить обильное питье. В случае, если у ребенка жар, не поддающийся лечению жаропонижающими препаратами, общая слабость, повышенная утомляемость и снижение аппетита ввиду потери жидкости организмом, а также рвота и диарея более 5-6 раз в сутки, то в обязательном порядке следует обратиться к врачу.

Первые симптомы заболевания начинают проявляться через 24-48 часов после заражения гриппом. Обычно вылечивается за 7-10 дней. Иногда температура при гриппе держится 3-5 дней. Кашель может начаться на запущенных стадиях заболевания и может длиться в течение 1-2 недель. Во время гриппа важно снизить температуру, устранить заложенность носа, пить много жидкости, а также необходим полноценный отдых и здоровый сон.

Помимо этого, родителям необходимо находиться в постоянном контакте с лечащим врачом. Следует знать, что принимать антибиотики в начале развития гриппа в надежде предотвратить развитие осложнений - это большая ошибка. Любой антибиотик, применяемый для профилактики осложнений инфекционных заболеваний у детей, можно принимать лишь по назначению врача.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о правильном питании ребенка в сезон респираторных инфекций...

- Для поддержания иммунитета, помимо вакцинации, особое значение необходимо придавать полноценному и сбалансированному питанию. Неполноценное и несбалансированное питание повышает риск заражения инфекционными заболеваниями и значительно усугубляет течение болезни. Не стоит забывать, что у детей во время болезни часто наблюдается потеря аппетита. В связи с этим, родителям мы советуем набраться терпения.

Основная цель - обеспечить водно-минеральный баланс. Из рациона детей старшего возраста, особенно при ротавирусе и аденовирусе, следует исключить мясную, жирную, жареную и трудноусвояемую пищу. В рацион следует включить легкоусвояемые продукты без сахара, такие как хлеб из пшеничной муки, нежирное мясо, кефир, фрукты и овощи.

Витамин А, содержащийся в некоторых фруктах и овощах, обеспечивает обновление клеток, а витамин С - повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. По этой причине в рацион обязательно стоит включать овощи (морковь, брокколи, кабачки, капусту) и фрукты (апельсины, мандарины, яблоки, грейпфруты), богатые витаминами А и С. Витамин Е также оказывает положительное влияние на иммунную систему и обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами. Богатыми источниками витамина Е являются семечки подсолнечника и подсолнечное масло, брокколи, шпинат, орехи, арахис, миндаль и др.

Для поддержания температуры тела и выведения инфекционных токсинов из организма необходимо ежедневно употреблять 1,5-2 литра жидкости. Помимо этого, организм должен получать из пищи как достаточное для жизнедеятельности количество энергии, так и все необходимые питательные вещества. В качестве источника энергии, вместо продуктов, содержащих быстрые (простые) углеводы, следует отдавать предпочтение зерновым продуктам.

Полноценное и сбалансированное питание подразумевает совместное употребление продуктов из 4-х групп: молоко и молочные продукты; красное мясо, курица, рыба; макароны, рис, булгур, кукуруза; фрукты и овощи.

- Как известно, в осенний сезон погода часто меняется. Как уберечь детей от сезонных инфекций при переменчивой погоде?

- Учитывая, что ежегодно в осенне-зимний сезон активизируется циркуляция вирусов гриппа, то в этот период года очень важно соблюдать индивидуальные меры предосторожности (стараться избегать посещение мест массового скопления людей, при наличии контакта с больными респираторными инфекциями использовать медицинскую маску, соблюдать общие правила гигиены, правильно питаться и одеваться по сезону). Кроме того, следует на регулярной основе проветривать детскую комнату, а также важно ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 45-60 минут.

Однако самым простым, эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных болезней до контакта с их возбудителем является вакцинация. Благодаря вакцинации удается предотвратить тяжелое течение болезни и возможные осложнения. Эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами составляет 70-90 процентов. Антигены вируса гриппа меняются каждый год. По этой причине следует знать, что та же вакцинация от гриппа не дает пожизненный иммунитет. В связи с этим, необходимо делать прививку каждый год.

Ежегодно в октябре в Азербайджане осуществляется плановая вакцинация против гриппа. Дети, вакцинация которых по какой-либо причине отсрочена, могут пройти иммунизацию в последующие месяцы. Защитное действие вакцины от гриппа сохраняется 6-8 месяцев. Инактивированные противогриппозные вакцины можно использовать для вакцинации малышей с 6 месяцев.

Вакцина от гриппа особенно рекомендована детям с бронхиальной гиперреактивностью и бронхиальной астмой; детям с сердечно-легочными заболеваниями; детям с хроническими, длительно текущими заболеваниями; детям со слабой иммунной системой и подверженным частым заболеваниям. В то же время, вакцинация противопоказана младенцам до 6 месяцев; детям с аллергической реакцией на яйца; детям, у которых во время предыдущей вакцинации была аллергическая реакция или имеется чувствительность к какому-либо из компонентов вакцины.