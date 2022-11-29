В Азербайджане умер журналист.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в возрасте 45 лет скончался журналист Илькин Зарбалиев, проживающий в Кюрдамире.

И.Зарбалиев был сотрудником телеканала Lider. Он страдал рассеянным склерозом с 28 лет.

Его похоронили сегодня в Кюрдамирском районе, где он родился.