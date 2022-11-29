https://news.day.az/society/1515385.html В Азербайджане умер журналист - ФОТО
В Азербайджане умер журналист - ФОТО
В Азербайджане умер журналист.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в возрасте 45 лет скончался журналист Илькин Зарбалиев, проживающий в Кюрдамире.
И.Зарбалиев был сотрудником телеканала Lider. Он страдал рассеянным склерозом с 28 лет.
Его похоронили сегодня в Кюрдамирском районе, где он родился.
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