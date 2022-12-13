В Гёйчае женщина умерла от отравления угарным газом

Две женщины отравились угарным газом в Гёйчае.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ванной комнате одного из частных домов.

Сообщается, что Фатма Зейналова 1958 года рождения и ее соседка Фатма Бабаева 1941 года рождения отравились угарным газом.

81-летняя Фатма Бабаева скончалась, Фатма Зейналова была госпитализирована.

Сообщается, что Фатма Зейналова помогала пожилой женщине купаться.

Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия. Ведется расследование.