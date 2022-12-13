https://news.day.az/society/1519193.html В Гёйчае женщина умерла от отравления угарным газом
В Гёйчае женщина умерла от отравления угарным газом
Две женщины отравились угарным газом в Гёйчае.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ванной комнате одного из частных домов.
Сообщается, что Фатма Зейналова 1958 года рождения и ее соседка Фатма Бабаева 1941 года рождения отравились угарным газом.
81-летняя Фатма Бабаева скончалась, Фатма Зейналова была госпитализирована.
Сообщается, что Фатма Зейналова помогала пожилой женщине купаться.
Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия. Ведется расследование.
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