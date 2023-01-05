https://news.day.az/society/1525698.html Житель Сумгайыта скончался в самолете
Житель Сумгайыта скончался в самолете
4 января на борту пассажирского самолета, следовавшего рейсом Анкара - Баку, был зарегистрирован смертельный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пассажир лайнера, житель Сумгайыта Газанфар Мамедов (1966 г.р.), скончался около 14:00.
Стало известно, что он страдал онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти.
По данному факту ведется расследование.
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