Житель Сумгайыта скончался в самолете
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4 января на борту пассажирского самолета, следовавшего рейсом Анкара - Баку, был зарегистрирован смертельный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пассажир лайнера, житель Сумгайыта Газанфар Мамедов (1966 г.р.), скончался около 14:00.

Стало известно, что он страдал онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти.

По данному факту ведется расследование.