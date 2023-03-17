Пожар в хлебобулочном цехе в Ширване

В городе Ширване произошел пожар в хлебобулочном цехе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС АР.

Было отмечено, что сгорело 100 кв.м цеха общей площадью 120 кв.м, а также три печи и три вида оборудования. Остальная часть объекта и соседние постройки были защищены от пожара.

Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.