https://news.day.az/society/1555350.html В этом году в Физулинском районе будет завершен ремонт трех водохранилищ
В этом году в Физулинском районе будет завершен ремонт трех водохранилищ
В этом году в Физулинском районе будет завершен ремонт трех водохранилищ.
Об этом сказал в пятницу Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов, передает Day.Az.
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