В этом году в Физулинском районе будет завершен ремонт трех водохранилищ.

Об этом сказал в пятницу Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов, передает Day.Az.

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