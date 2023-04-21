https://news.day.az/society/1557575.html В Физули автомобиль упал в канал
В Физули автомобиль упал в канал
На территории села Бабы в Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился местный житель Абиль Мирзоев, упал в Миль-Муганский канал.
Отмечается, что А.Мирзоев смог выбраться из воды. Вытащить из канала транспортное средство пока не удалось.
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