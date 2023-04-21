В Физули автомобиль упал в канал

На территории села Бабы в Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился местный житель Абиль Мирзоев, упал в Миль-Муганский канал.

Отмечается, что А.Мирзоев смог выбраться из воды. Вытащить из канала транспортное средство пока не удалось.