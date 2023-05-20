В регионах Азербайджана создаются новые отделения сердечно-сосудистой хирургии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования (ОМС) Заур Алиев на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

"Такое отделение уже открыто в Лянкяране. До конца года они откроются и в других регионах страны", - сказал он.

Отметим, что с 19 по 21 мая во дворце "Гюлистан" проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. 19 мая состоялся "круглый стол" на тему "Будущее сердечно-сосудистой хирургии в тюркском мире" с участием специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана. 20-21 мая состоятся обсуждения последних научных инноваций в этой области здравоохранения с участием кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран мира.