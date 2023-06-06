Сохранится ли нестабильная погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 23-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана днем возможны осадки, местами интенсивные, грозы, град, утром и ночью местами туман, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем - 12-17° тепла.